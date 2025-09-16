Giornale di Brescia
Audio rubati, Bova ascoltato da pm a Roma

ROMA, 16 SET - L'attore Raoul Bova è stato ascoltato per circa un'ora in Procura, a Roma, in relazione all'indagine che lo vede parte offesa sul caso degli audio rubati. I pm di piazzale Clodio procedono per il reato di tentata estorsione ai danni di Bova. Gli audio, diffusi senza consenso, riguardano una conversazione privata via chat tra l'attore e una modella. Il contenuto è stato successivamente rilanciato sui social. La vicenda era iniziata quando sul telefono dell'attore era arrivato un messaggio da un numero sconosciuto in cui un mittente ignoto lo aveva avvisato che gli audio potevano essere diffuse per danneggiarlo. "Nel corso dell'atto istruttorio il mio assistito - spiega il legale David Leggi - ha ribadito le ragioni della sua denuncia evidenziando la pressione ricattatoria dei messaggi ricevuti nelle scorse settimane".

ROMA

  3. Ricarica la pagina se necessario