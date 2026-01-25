Giornale di Brescia
Attrici al Sundance, 'quello che succede a Minneapolis è scandaloso'

ROMA, 25 GEN - "Quello che Trump, Kristi Noem (segretario alla sicurezza interna) e l'Ice stanno facendo ai nostri cittadini e alle persone prive di documenti è scandaloso e deve finire": lo ha detto l'attrice Natalie Portman, sul tappeto rosso del Sundance film festival, a Park City, in Utah, dove è in gara con "The Gallerist". Lo scrive il Guardian. Per Olivia Wilde, "The Invite", l'uccisione di Alex Pretti è "incomprensibile, forse abbiamo un governo che in qualche modo cerca di trovare delle scuse e di legittimarlo, ma noi [americani] non lo facciamo".

