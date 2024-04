Atti, un 'contratto di programma' per gli illeciti dei Pisicchio

BARI, 11 APR - Per far ottenere alla BvTech spa un finanziamento regionale di 9 milioni (il 50% dei 18 milioni previsti) come contributo per l'investimento in Puglia delle Grandi imprese, l'allora assessore all'Urbanistica della Regione Puglia, Alfonsino Pisicchio, e suo fratello Enzo, arrestati ieri, avrebbero concordato uno scambio di utilità che nelle conversazioni intercettate chiamano ripetutamente "contratto di programma". L'accordo prevede assunzioni di famigliari (Natale e Rebecca, figli rispettivamente di Alfonsino e Enzo) e di militanti politici, pagamento di iniziative elettorali di Alfonsino e della festa di laurea di Rebecca Pisicchio