Attesi mille volontari in Fvg a 23/a Giornata Protezione civile

TRIESTE, 07 DIC - Un migliaio di volontari della Protezione civile Fvg parteciperà oggi nella Aerobase di Rivolto (Udine) alla festa per la 23/a Giornata del volontariato di Protezione civile. Alla manifestazione è prevista, tra gli altri, la presenza del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, del Capo Dipartimento della Protezione civile Fabio Ciciliano, del Presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga, e dell'assessore regionale alla Protezione civile, Riccardo Riccardi. In programma c'è anche, alle ore 11:40, un volo di addestramento della Pan frecce tricolori.