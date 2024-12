Attesa neve in Molise, criticità gialla sabato 21

CAMPOBASSO, 20 DIC - La Protezione civile del Molise ha emesso un bollettino con criticità 'gialla' su tutta la regione per sabato 21 dicembre. A partire dalle prossime ore sono attese nevicate al di sopra dei 600-800 metri, in calo fino alle quote inferiori durante la notte, sui versanti orientali con apporti al suolo da deboli a moderati. Le temperature saranno in sensibile diminuzione, i venti moderati dai quadranti nord-occidentali e il mare molto mosso.