Atterraggio d'emergenza per aereo monomotore nel Bolognese

BOLOGNA, 13 GEN - Se la sono cavata con un po' di spavento, ma senza conseguenze fisiche, pilota e passeggero di un piccolo aereo monomotore, decollato dall'aviosuperficie Fly Ozzano, nel Bolognese, e costretto a un atterraggio d'emergenza in un terreno agricolo, nelle campagne di Medicina, dove il velivolo si è capovolto. Soccorritori e carabinieri sono intervenuti nel primo pomeriggio di ieri in via Bandite. Il monomotore a due posti, marca Tecnam modello P2008, si era fermato in un campo, capovolto e con evidenti danni al 'muso' e nella parte anteriore. A quanto pare, il pilota è stato costretto all'atterraggio d'emergenza a seguito di un'avaria del motore, che gli aveva fatto perdere la spinta necessaria per raggiungere la pista, poco distante. Sia il pilota che il passeggero, due ragazzi sulla ventina, ne sono usciti illesi. Sono comunque stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Imola, per accertamenti.