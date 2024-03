Attacchi russi su Nikopol, due feriti e 30 case danneggiate

Pesantemente bombardata dall'esercito russo nel corso della notte la regione orientale ucraina di Nikopol: artiglieria e Grad hanno colpito condutture del gas, reti elettriche e decine di condomini, i soccorritori hanno spento due incendi, 13 novembre 2022. ANSA/Polizia Ucraina + PRESS OFFICE, HANDOUT PHOTO, NO SALES, EDITORIAL USE ONLY + NPK