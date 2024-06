Atleti paralimpici della Difesa sventano borseggio a Roma

ROMA, 03 GIU - È stato sventato sabato scorso un tentativo di borseggio ai danni di turisti presso la stazione della metropolitana in piazza Barberini a Roma grazie all'intervento di cinque atleti del Gruppo sportivo paralimpico della Difesa. Lo fa sapere lo stesso ministero. "Il gesto di questi cinque atleti - commenta il ministro Guido Crosetto - rappresenta un esempio straordinario di dedizione e coraggio. Non solo eccellono nello sport, dimostrando che la determinazione e la forza di volontà possono superare ogni barriera, ma si rivelano anche cittadini esemplari, pronti a difendere la sicurezza e il benessere della nostra comunità. A nome di tutto il ministero della Difesa, esprimo il mio più profondo ringraziamento per il loro gesto".