Associazioni partigiani, 'protocollo con Mim, bene ma è tardi'

Foto del collaboratore Danilo Nardoni L'Anpi a Perugia nel luogo da cui partì la Marcia su Roma "Siamo qua dopo cento anni per dire di non essere indifferenti" PERUGIA (ANSA) - PERUGIA, 28 OTT - "Chi dimentica è complice e siamo qua dopo cento anni per dire di fare attenzione, di non essere indifferenti e per chiedere allo Stato di essere vigile e di non sottovalutare le nuove forme di fascismo perché sono pericolosissime". Lo hanno ribadito i partigiani e gli iscritti all'Anpi che insieme ad associazioni, sindacati e organizzazioni antifasciste, hanno promosso una manifestazione a Perugia in occasione del centenario della partenza della "Marcia su Roma".