++ Assalto armato al caveau della Mondialpol a Sassari ++

SASSARI, 28 GIU - Un commando di banditi armati con armi da guerra ha assaltato intorno alle 20,30 il caveau della Mondialpol, alla periferia di Sassari. I malviventi sono entrati nella stabilimento della società di sicurezza sfondando un muro con la benna di un mezzo meccanico. Hanno sparato all'interno per spaventare le guardie giurate e sono riusciti impossessarsi del denaro custodito nel caveau e sono scappati. Per coprirsi la fuga hanno incendiato diverse auto bloccando le vie attorno e hanno sparato contro un'auto dei carabinieri che li ha incrociati. Al momento non ci sono notizie di feriti e non si conosce l'entità della somma portata via.