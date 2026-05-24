Assalto a bancomat nel Foggiano, esplosi tre Atm e vetri infranti

ORTA NOVA, 24 MAG - Ancora un assalto ai danni di un istituto bancario in provincia di Foggia. Intorno alle 3 della scorsa notte è stata presa di mira da ignoti la filiale della banca Intesa Sanpaolo di via 25 Aprile ad Orta Nova. I malviventi, utilizzando la tecnica della marmotta, hanno fatto esplodere i tre sportelli Atm della filiale, danneggiandone particolarmente uno. Danni anche alla struttura, con la rottura delle vetrate. Il boato ha svegliato i residenti della zona, ma è stato avvertito nell'intero comune. A quanto si apprende, non sarebbe stato asportato denaro e i malviventi sarebbero fuggiti a mani vuote. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per identificare gli autori. "Non possiamo più permetterci di considerare normale svegliarci nel cuore della notte per il boato di un'esplosione - commenta il sindaco Domenico Di Vito - . Non è normale convivere con paura, devastazione e senso di abbandono. Non è normale che interi territori debbano attendere ogni volta che accada il peggio per ottenere attenzione e risposte". "Ringrazio le forze dell'ordine per il lavoro straordinario che svolgono quotidianamente, spesso in condizioni difficili. Ma oggi - continua il primo cittadino - serve molto di più. Serve una risposta forte, concreta e permanente dello Stato. Per questo motivo, chiederò immediatamente la convocazione di un tavolo straordinario per l'ordine e la sicurezza pubblica, affinché da questo confronto possano nascere decisioni operative rapide e una collaborazione ancora più stretta tra istituzioni, Prefettura e forze dell'ordine. Il nostro territorio non può continuare a rincorrere le emergenze: ha bisogno di attenzione costante, di presidio reale e di una presenza dello Stato che sia visibile e concreta".