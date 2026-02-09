Askatasuna, 'chi ha sgomberato il centro sociale ha inalzato il livello'

TORINO, 09 FEB - "Quello che è stato il dibattito sul corteo nazionale del 31 gennaio, su violenza o non violenza, la questione andrebbe complessificata: di fatto chi ha innalzato il livello è chi ha deciso di attaccare l'Askatasuna e di attaccare Torino con lo sgombero del 18 dicembre". Lo afferma Martina, una dei portavoce del centro sociale Askatasuna, a margine di un incontro con i media. Secondo gli autonomi lo sgombero ha "chiaramente portato in piazza anche una risposta a questo attacco. È stata una risposta determinata, che ha visto la partecipazione di tutti e tutte. Ed è importante riuscire a pensare che ci siano dei passaggi collettivi che chiaramente implicano anche la possibilità di raggiungere degli obiettivi. Questo è quello che è stato fatto e che si continuerà a fare collettivamente anche per i prossimi appuntamenti.", conclude Martina.