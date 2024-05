Asilo allagato nel milanese, bimbi salvati da carabinieri

BELLINZAGO LOMBARDO, 15 MAG - Dieci bambini e sei adulti sono state soccorsi dai carabinieri, dopo essere rimasti intrappolati all'interno di un asilo nido allagato a Bellinzago Lombardo (Milano), a causa del maltempo. I militari della Stazione di Gorgonzola, unitamente ai Vigili del Fuoco, hanno raggiunto la struttura di via Padana Superiore dopo una richiesta di aiuto da parte del personale e hanno portato fuori i bimbi in braccio, per poi aiutare insegnanti e personale. Nessuno è rimasto ferito.