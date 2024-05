Arrivato a Napoli primo volo Delta Air Lines da New York

NAPOLI, 24 MAG - È atterrato oggi il primo volo Delta Air Lines da New York JFK per Napoli. L'aeromobile, un Boeing 767-300 , è arrivato al completo alle 07.30, ora locale, ed è stato salutato da un water arch di benvenuto, mentre i passeggeri in arrivo hanno ricevuto in dono un welcome gift in ricordo dell'evento. Il primo collegamento Delta dall'Aeroporto di Napoli per New York JFK partirà domani, sabato 25 maggio, alle 09.30.