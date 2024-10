Arriva perturbazione, allerta rossa in Lombardia e Liguria

ROMA, 07 OTT - Nelle prossime ore una perturbazione atlantica raggiungerà l'Italia determinando un intenso peggioramento con precipitazioni abbondanti ed insistenti su gran parte delle regioni centro-settentrionali, accompagnato da un generale rinforzo dei venti. Valutata domani allerta rossa per rischio idrogeologico su settori di Liguria e Lombardia. Lo indica un avviso della Protezione civile, che prevede dalla serata di oggi temporali su Liguria e alta Toscana, in estensione, dalle prime ore di domani, a Piemonte orientale, Lombardia, Emilia-Romagna e successivamente alle Province Autonome di Trento e Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia e resto della Toscana. Si prevede, inoltre, dalla tarda mattinata/primo pomeriggio di domani l'estensione di precipitazioni a Umbria, Lazio e successivamente, specie sui settori occidentali, ad Abruzzo e Molise. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Dal primo mattino di domani anche venti da forti a burrasca su Emilia-Romagna, specie settori appenninici e Liguria, in estensione a Veneto e Friuli Venezia Giulia, specie settori costieri. Mareggiate lungo le coste esposte. Valutata domani allerta arancione sull'intero Lazio e su settori di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Allerta gialla in tredici regioni.