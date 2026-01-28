Arriva il ticket per la Fontana di Trevi, Assoturismo 'approccio provinciale'

ROMA, 28 GEN - "Un approccio provinciale quello del biglietto a Fontana di Trevi che mercifica anche l'immercificabile. Il valore economico applicato a tutto senza più valori ed eticità. Almeno se i soldi venissero impiegati per il settore del turismo e decisi con le categorie potremmo anche abbozzare ma in questo modo è un bancomat da utilizzare a piacere". Così Assoturismo Roma e Lazio commenta l'introduzione del ticket per la Fontana di trevi, annunciato per l'1 febbraio. I lavori per sistemare le transenne, rileva Assoturismo, si stanno svolgendo "ancora in questi giorni e poi il via. La biglietteria probabilmente in Via della Stamperia, quindi un caos doppio, sia davanti alla fontana che per fare il biglietto. La stima degli introiti stimati sul numero di ipotetici visitatori giornalieri che alcune testate giornalistiche hanno riportato a 30.000 ogni giorno (per 6,5 milioni di euro l'anno), sono tanti e che non andranno al comparto del turismo".