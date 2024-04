Arresto sindaco Avellino, commissione antimafia chiede gli atti

AVELLINO, 20 APR - La Commissione parlamentare antimafia ha chiesto alla Procura di Avellino, guidata da Domenico Airoma, gli atti dell'inchiesta che ha portato all'arresto del sindaco dimissionario Gianluca Festa, dell'ex dirigente comunale Filomena Smiraglia e dell'architetto Fabio Guerriero. Festa è indagato per presunti episodi di corruzione, concorsi pilotati, irregolarità su affidamenti e appalti, ma anche per depistaggio, inquinamento delle prove e rivelazione del segreto di ufficio. La Commissione parlamentare, sulla base degli atti trasmessi, potrà svolgere ulteriori approfondimenti sull'inchiesta, anche attraverso l'audizione di investigatori e inquirenti. Gli atti dell'inchiesta, conferma la Procura di Avellino, saranno trasmessi nel più breve tempo alla Commissione parlamentare. Per il sindaco dimissionario e per gli altri due arrestati è fissato per martedì l'interrogatorio di garanzia.