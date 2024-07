Arresti Aprilia: affiliato clan, 'faremo comune nel Comune'

ROMA, 03 LUG - "Faremo il comune nel Comune. Un problema di un apriliano diventerà quello di tutti gli apriliani". E' quanto afferma in una intercettazione uno degli affiliati al gruppo criminale attivo ad Aprilia e che ha portato oggi a 25 misure cautelari. Il testo dell'intercettazione è stato citato nel corso di una conferenza stampa in Procura, a Roma, a cui ha preso parte anche il procuratore capo Francesco Lo Voi. In particolare la frase intercettata è di un imprenditore legato al clan in vista della stesura del "patto" per le elezioni del 2018.