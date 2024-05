Arrestato presunto assassino del fisioterapista a Bari

BARI, 16 MAG - La polizia ha arrestato e portato in carcere una persona a Canosa di Puglia (Bari) ritenuta responsabile dell'ideazione e dell'esecuzione dell'omicidio del fisioterapista 63enne Mauro Di Giacomo, ucciso a colpi di pistola la sera di lunedì 18 dicembre nel parcheggio a pochi passi dalla sua abitazione di via Tauro, nel quartiere Poggiofranco di Bari. I dettagli verranno resi noti in una conferenza stampa alle 10.30 in procura di Bari.