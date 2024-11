Arrestato per aver aggredito sanitari e danneggiato ospedale

TRIESTE, 12 NOV - E' stato arrestato dai Carabinieri di Trieste l'uomo che ha aggredito un infermiere nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 novembre al Pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara. Dell'aggressione aveva dato notizia l'azienda sanitaria giuliano isontina (Asugi) ieri. L'aggressore, un diciannovenne di nazionalità moldava, quella stessa sera era stato accolto al Pronto soccorso in stato di alterazione psicofisica. All'alba ha iniziato a dare in escandescenze, e ha aggredito diversi sanitari e ha danneggiato arredi e beni dell'ospedale. Un infermiere in particolare ha riportato contusioni e ferite. I dipendenti del nosocomio hanno chiamato i Carabinieri, che giunti sul posto in pochi minuti, sono stati aggrediti a loro volta. Tuttavia, sono riusciti a immobilizzare il giovane e l'hanno in fine arrestato in applicazione della nuova normativa sulla tutela del personale sanitario, contestandogli il reato di lesioni aggravate. Il giovane è ora recluso nel carcere Coroneo di Trieste in attesa della convalida del fermo.