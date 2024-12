Arrestato legato all'attacco ai militari Usa in Giordania

MILANO, 18 DIC - L'arresto eseguito dagli investigatori della Digos di Milano a Malpensa è legato all'attacco che il 28 gennaio portò in Giordania alla morte di tre militari statunitensi e al ferimento di altri 40. L'uomo aveva una società in Svizzera attraverso la quale passavano sistemi di navigazione per droni e missili fino a farli giungere al gruppo terroristico.