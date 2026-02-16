Giornale di Brescia
Araghchi, 'non ci piegheremo alle minacce degli Usa'

TEHERAN, 16 FEB - Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi è venuto a Ginevra "con iniziative concrete per raggiungere un accordo equo ed equilibrato". Lo ha scritto su X il capo della diplomazia di Teheran, precisando però che il suo Paese "non si piegherà alle minacce degli Stati Uniti". Il suo vice per la diplomazia economica, Hamid Ghanbari, ha dichiarato ieri che "per raggiungere un accordo duraturo, è necessario che gli Stati Uniti traggano anche vantaggi economici con un potenziale di ritorno forte e rapido, in settori come l'energia, il petrolio e il gas, le miniere, l'aviazione e lo sviluppo urbano. In cambio, l'Iran chiede la restituzione effettiva dei suoi beni confiscati all'estero", ha aggiunto Ghanbari, citato dalla Fars.

TEHERAN

