Araghchi, 'gli Usa non ci hanno chiesto l'arricchimento zero'

ROMA, 20 FEB - Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha dichiarato che gli Stati Uniti non hanno chiesto a Teheran di interrompere definitivamente l'arricchimento dell'uranio, respingendo le notizie secondo cui Washington avrebbe preteso un arricchimento pari a zero. Intervenendo al programma Morning Joe della Msnbc, ripreso da Iran International, Araghchi ha affermato che i recenti colloqui a Ginevra sono stati costruttivi e che entrambe le parti hanno concordato sui principi guida per un possibile accordo. "Gli Stati Uniti non hanno chiesto l'arricchimento zero", ha affermato, aggiungendo che nemmeno l'Iran si è offerto di sospendere l'arricchimento. "Ciò di cui stiamo parlando ora è come garantire che il programma nucleare iraniano, compreso l'arricchimento, sia pacifico e rimanga pacifico per sempre", ha affermato.