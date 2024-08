Apre la gara degli alebrijes, figure del folklore messicano

CITTÀ DEL MESSICO, 02 AGO - Il Museo di Arte Popolare del Messico ha aperto il bando per la XVI edizione del concorso degli Alebrijes, figure tipiche del folclore messicano che sfileranno il 19 ottobre nella capitale del Paese. Gli alebrijes partecipanti - alti fino a cinque metri e realizzati in cartone o cartapesta a colori vivaci — rappresentano esseri immaginari costituiti da elementi fisionomici di diversi animali. Dovranno essere presentati e spostati manualmente da squadre composte da un massimo di 10 partecipanti. Non sarà consentito l'uso di veicoli a motore o elettrici. Questi personaggi furono creati alla fine degli anni '30 dall'artigiano del cartone Pedro Linares, dopo un sogno fatto durante una malattia che lo costrinse a letto privo di sensi e delirante per diversi giorni. La sfilata, organizzata in collaborazione con il ministero della Cultura messicano, è tradizionalmente presenziata da migliaia di persone che si appostano lungo i 5,5 chilometri del percorso per ammirare le creazioni. Gli alebrijes sono accompagnati da bande musicali, clown, trampolieri e ballerini in costume, animatori, acrobati, lottatori e altri figuranti.