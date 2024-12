Apre il Villaggio Italia di Doha, gastronomia e made in Italy

DOHA, 17 DIC - Con il tradizionale taglio del nastro, è stato inaugurato ufficialmente il Villaggio Italia di Doha, l'expo itinerante sull'eccellenza italiana che accompagna l'Amerigo Vespucci nel suo giro del mondo. I padiglioni resteranno aperti fino al 22 dicembre, offrendo la possibilità ai visitatori di poter partecipare gratuitamente ai numerosi eventi, talk e concerti che arricchiranno il calendario della 30ma tappa del tour mondiale. "Se dovessi definire l'Italia con una parola direi che l'Italia è l'Amerigo Vespucci", ha detto il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, nel suo discorso durante l'inaugurazione. "Il Vespucci - ha sottolineato - rappresenta un messaggio di speranza per un futuro migliore in cui i popoli sono fianco a fianco, a lavorare insieme per l'accoglienza". "Il Vespucci . ha aggiunto l'ambasciatore d'Italia in Qatar, Paolo Toschi - è l'immagine più potente dell'Italia". "Questo - il messaggio invece dell'amministratore delegato di Difesa Servizi, Luca Andreoli - non è solo il nostro Villaggio Italia, ma è il vostro Villaggio Italia. Un luogo di incontro, di dialogo tra popoli e culture". Lungo la banchina dell'Old Doha Port, ai piedi del "veliero più bello del mondo", si susseguiranno per cinque giorni incontri ed eventi gastronomici, proiezioni cinematografiche e concerti. Uno spazio sarà dedicato a talk e conferenze, ma anche a masterclass gastronomiche e artistiche.