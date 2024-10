Appalti e tangenti, indagato presidente provincia di Caserta

CASERTA, 24 OTT - I carabinieri del Comando Provinciale di Caserta - Reparto Territoriale di Aversa - stanno effettuando da questa mattina delle perquisizioni presso la sede della Provincia di Caserta in area Saint Gobain, in particolare negli uffici del presidente Giorgio Magliocca, che è indagato, e dei settori edilizia e viabilità, nell'ambito di un'indagine della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere su un sistema di appalti in cambio di tangenti. Un'inchiesta che rappresenta un ulteriore filone di quella che ha coinvolto il consigliere regionale nonché presidente della Commissione Ambiente della Regione Campania Giovanni Zannini, anch'egli indagato per corruzione e sottoposto a perquisizione dai carabinieri ad inizio ottobre. Oggi i militari del Reparto Territoriale di Aversa, che hanno realizzato gli accertamenti anche su Zannini, hanno perquisito l'ufficio di Magliocca alla Provincia di Caserta e la sua abitazione a Pignataro Maggiore, comune in cui risiede ed è sindaco. In totale le perquisizioni effettuate sono undici e riguardano dieci indagati; oltre a Magliocca figurano dipendenti pubblici e imprenditori. I reati contestati a vario titolo sono la corruzione nell'esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri d'ufficio, la frode nelle pubbliche forniture e il subappalto non autorizzato.