Anziano trovato morto in casa, sul corpo segni di percosse

ROMA, 30 GIU - Un anziano di 82 anni, Fernando Monte, è stato trovato morto nella sua abitazione a Castrignano dei Greci, in provincia di Lecce. Sul corpo sarebbero evidenti ecchimosi e segni di percosse. A scoprire il cadavere riverso per terra è stata la figlia che era andata a trovarlo. In casa era presente anche il badante dell'anziano , un uomo di 36 anni di nazionalità moldava. L'uomo da quanto si apprende è in stato confusionale e non parla ed è stato portato in ospedale. Sul posto sono arrivati i carabinieri. La figlia che abita al piano di sopra tornando dal mare ha visto il badante nudo fuori dalla porta in evidente stato confusionale. E' entrata e ha trovato il corpo. Il badante lavorava dall'anziano da due anni.