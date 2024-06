Anziano disabile investito da una moto e ucciso nel Parmense

BOLOGNA, 30 GIU - Un 83enne disabile, Domenico Boschini, è morto dopo essere stato investito da una moto mentre era sulla sua carrozzina, venerdì pomeriggio a Terenzo, sull'Appennino parmense, nei pressi dell'oratorio di Boschi di Bardone. L'anziano, riporta Gazzetta di Parma, è deceduto ieri, all'ospedale Maggiore, dove era stato portato in ambulanza. Anche il conducente della moto è finito in ospedale. Grave incidente stradale, venerdì sera, anche nel Ferrarese, dove un 19enne, Omar Wakib, ha perso la vita travolto in bici da un'auto, sulla via per Scortichino. Gravissimo anche il conducente della macchina, un 29enne. E' in terapia intensiva all'ospedale modenese di Baggiovara, ma apparentemente non in pericolo di vita, invece, un 14enne investito, anche lui in bici, in viale Magenta a Sassuolo.