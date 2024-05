Anziana uccisa nel Foggiano, forse scaraventata contro un mobile

(V.'Anziana trovata morta in casa,fermato...' delle 16.05) FOGGIA, 25 MAG - Aveva 81 anni, Rachele Covino, la donna uccisa nella sua abitazione in via Sergente Padovano a San Giovanni Rotondo, nel Foggiano. L'anziana sarebbe stata assassinata da un uomo di 43 anni, bloccato mentre si aggirava in strada completamente nudo e ricoperto di sangue nei pressi dell'abitazione della vittima. A quanto si apprende, la donna potrebbe essere stata scaraventata con violenza contro un mobile. Stando a quanto ricostruito, l'uomo avrebbe cercato di introdursi in un'altra abitazione ma sarebbe stato allontanato dalle persone all'interno che hanno subito chiamato i carabinieri. I militari hanno prima rintracciato e fermato il 43enne e poco dopo hanno scoperto il corpo dell'anziana.