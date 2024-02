Anziana uccisa in casa in Sardegna, arrestato il figlio

CAGLIARI, 25 FEB - E' stato arrestato durante la notte, Simone Uras, 44 anni, il figlio della 77enne, Maria Atzeni, trovata morta ieri a tarda sera in una abitazione a San Gavino, nel sud della Sardegna. L'uomo, che soffre di problemi psichiatrici, è accusato di omicidio volontario. E' stato rintracciato, dopo una breve fuga, dai Carabinieri del radiomobile di Villacidro mentre girovagava in auto a Pabillonis, a una decina di chilometri da San Gavino, ed è stato trasferito nel carcere cagliaritano di Uta. A trovare la donna, ieri notte verso le 22, uno dei figli: l'ipotesi più avvalorata è che l'anziana sia stata strangolata ma bisognerà attendere l'autopsia per capire cosa sia avvenuto nella casa.