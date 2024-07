Anziana investita e uccisa a Ferrara, 'pirata' ricercato

BOLOGNA, 30 LUG - Una donna di 88 anni è stata investita sulle strisce pedonali e uccisa ieri, poco prima delle 20, a Ferrara, in via Comacchio. L'automobilista che l'ha travolto non si è fermato e nella notte sono state portate avanti le ricerche per rintracciarlo. Come riferiscono i quotidiani locali l'anziana, residente in zona, stava attraversando la strada quando è stata travolta da un'auto a forte velocità. Sull'asfalto sono rimasti parti della vettura. Carabinieri e polizia locale sul posto, oltre all'ambulanza del 118, ma per la donna non c'era nulla da fare. Al vaglio testimonianze e telecamere.