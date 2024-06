Antimafia sul caso Diabolik, già richiesto focus su Roma

ROMA, 07 GIU - In merito alla richiesta del Partito democratico sulle vicende che hanno portato alla morte di Fabrizio Piscitelli detto Diabolik "come sempre 'l'istruttoria va formalizzata in ufficio di presidenza. Inoltre la commissione, presieduta da Chiara Colosimo, aveva già avanzato la richiesta di occuparsi della 'questione Roma', e in particolare della mafia albanese, nell'aprile scorso". È quanto sottolineano fonti della commissione Antimafia.