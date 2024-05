Antimafia sconvoca seduta 2 maggio, doveva sentire Emiliano

ROMA, 01 MAG - La commissione Antimafia nella serata di ieri ha sconvocato la seduta prevista per giovedì 2 maggio, come si legge sul sito della Camera. La riunione era stata calendarizzata per sentire il governatore della Puglia, Michele Emiliano, che però si era detto "indisponibile" per quella data e aveva chiesto un rinvio.