Antimafia, parole di Emiliano sbagliate, minacce si denunciano

ROMA, 25 MAR - "Le parole di Emiliano, vere, false o fraintese sono profondamente sbagliate e a mio avviso sarebbe un atto di profonda maturità politica riconoscerlo trasversalmente e allo stesso tempo dire una cosa facile: cioé che tutte le volte che uno subisce una minaccia, chiunque questi sia, deve denunciare. Su cosa farà l'Antimafia, anche per eventuali audizioni sul tema, si esprimerà l'ufficio di presidenza perché io non intendo mai entrare in commenti su indagini o accessi in corso". Così il presidente della commissione antimafia, Chiara Colosimo.