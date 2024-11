+++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 7.00 +++

ROMA, 10 NOV - TRUMP VINCE ANCHE IN ARIZONA, ARRIVA A 312 GRANDI ELETTORI NO A POMPEO E HALEY DAL GOVERNO. PROTESTE CONTRO LA VITTORIA Donald Trump completa lo 'strike' e strappa anche lo stato in bilico dell'Arizona, portando il numero finale dei grandi elettori a 312. Il tycoon intanto esclude la possibilità che Nikki Haley o Mike Pompeo facciano parte del nuovo governo. Cortei di protesta in varie città americane, da New York a Washington, da Seattle a Portland, contro la vittoria di Trump. E sul fronte ucraino, il consigliere Bryan Lanza ritiene che "la Crimea è persa" e che "la nuova amministrazione Usa si concentrerà sul raggiungimento della pace in Ucraina invece di focalizzarsi sul ripristino dell'unità territoriale del Paese. Da Zelensky ci si aspetta "una visione realistica della pace". Ma il Pentagono invierà 500 missili intercettori in Ucraina per i sistemi di difesa aerea a medio raggio Nasams e Patriot. Biden riceverà Trump alla Casa Bianca mercoledì. ---. SCONTRI E ALTA TENSIONE TRA POLIZIA E ANTAGONISTI A BOLOGNA MELONI, SOLIDARIETÀ, ADESSO LA SINISTRA CONDANNI GLI EPISODI Campagna elettorale al rush finale in Emilia Romagna mentre si alzano i toni a causa di una manifestazione di estrema destra a Bologna, raggiunta dal corteo dei collettivi antifascisti. La polizia, in tenuta antisommossa, ha bloccato i manifestanti e c'è stato un contatto con manganellate e spintoni, lancio di fumogeni e petardi. Anche un corteo anarchico, composto da circa 200 persone, ha sfilato per le strade di Bologna, controllato dalle forze dell'ordine. Meloni: 'ancora violenze e scontri generati dai collettivi, a Bologna, rivolti contro la Polizia di Stato. La mia totale solidarietà va agli uomini e alle donne delle Forze dell'Ordine. Spiace constatare che certa sinistra continui a tollerare e, talvolta, a foraggiare questi facinorosi. ---. CACCIA AGLI ISRAELIANI IN OLANDA, 'SOTTOVALUTATI I RISCHI' IL CORTEO PALESTINESE A MILANO: 'PLAUSO AD AMSTERDAM' Il governo olandese sta indagando per verificare se siano stati ignorati i segnali d'allarme provenienti da Israele su possibili attacchi ai tifosi del Maccabi Tel Aviv che poi effettivamente si sono verificati, dopo la partita di calcio di Europa League con la squadra olandese Ajax, da parte di gruppi di giovani musulmani. Vietate le manifestazioni per tre giorni. "Un applauso ai giovani di Amsterdam": con queste parole gridate al megafono, seguite da applausi e qualche fischio, è partito il corteo pro Palestina a Milano. Tra i cori "Israele criminale, Palestina immortale". ----. MIGLIAIA IN PIAZZA, SCOPPIA LA RABBIA DI VALENCIA IL GOVENATORE SOTTO ACCUSA. 'ADESSO DEVE DIMETTERSI' Undici giorni dopo lo tsunami di fango e acqua che ha travolto 78 municipi della provincia di Valencia e strappato almeno 220 vite, la rabbia è scesa in piazza nel capoluogo, dove decine di migliaia di persone hanno protestato contro la "fallimentare gestione" dell'emergenza provocata dalla Dana e le conseguenti alluvioni. Nel mirino è finito il governatore Carlos Mazòn, del Partito Popolare, a cui è stato chiesto di dimettersi. Al culmine di un'indignazione già espressa nelle proteste durante la visita di domenica scorsa del re Felipe VI e di Letizia, del premier Pedro Sanchez, edello stesso Mazòn a Paiporta, uno dei comuni messi in ginocchio dalla catastrofe. ---. A NAPOLI UCCISO UN 18ENNE, IL TERZO CHE MUORE IN 17 GIORNI COLPO DI PISTOLA ALLA TESTA,FORSE UN GIOCO FINITO IN TRAGEDIA Stavano maneggiando la pistola quando è partito un colpo che ha raggiunto la vittima alla testa: secondo quanto si è appreso così sarebbe stato colpito Arcangelo Correra, il 18enne morto nell'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. A raccontare la vicenda alla Squadra Mobile sarebbero stati due amici della vittima, tra cui un suo parente, fratello minore di Luigi Caiafa, ragazzo ucciso nel 2020. A Napoli e provincia in 17 giorni tre i giovanissimi che hanno fatto la stessa fine. ---. LA JUVE BATTE IL TORO NEL DERBY, IL MILAN PAREGGIA A CAGLIARI RUGBY, AZZURRI TRAVOLTI DALL'ARGENTINA A UDINE 50-18 La Juventus batte il Torino 2-0 con le reti di Weah e Yildiz. Il Milan pareggia 3-3 a Cagliari. Il Parma batte il Venezia 2-1. L'Argentina del rugby è ancora troppo forte per l'Italia del Ct (argentino) Gonzalo Quesada A Udine i Pumas travolgono gli azzurri 50-18. Il match non è mai stato in discussione.