+++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 23.00 +++

ROMA, 08 NOV - - CACCIA AI TIFOSI ISRAELIANI, TERRORE AD AMSTERDAM ATTACCO NELLE STRADE DOPO AJAX-MACCABI, 60 ARRESTI Caccia ai tifosi israeliani nelle strade di Amsterdam dopo Ajax-Maccabi di Europa League. Cinque feriti, oltre 60 arresti in un gruppo di filopalestinesi. Israele sotto shock. Apre un ponte aereo e invia Saar in Olanda. 'Attacco antisemita mirato', dice Netanyahu. 'Ci hanno teso un'imboscata e la Polizia non ci ha protetto', il racconto degli israeliani. I pro-Pal: 'Hanno iniziato loro, non dovevano venire'. Condanna da tutto il mondo. Il re d'Olanda evoca la Shoah: 'Abbiamo fallito di nuovo'. 'Un pogrom, siamo la Gaza d'Europa', afferma il leader sovranista Wilders. 'Atti inaccettabili e vili', dice la presidente della Commissione Ue von der Leyen. 'Fatti che ricordano le ore buie della storia', per il presidente francese Macron. La Comunità ebraica parla di 'oltraggio nella città di Anna Frank: l'Ue si muova'. Allarme a Bologna, dove stasera si gioca Virtus-Maccabi di Eurolega di basket: misure di sicurezza al massimo livello. ---. TRUMP CHIAMA ZELENSKY, MUSK HA PARTECIPATO ALLA TELEFONATA SOSPESO IL CASO CONTRO IL TYCOON PER L'ASSALTO AL CAPITOL Musk ha partecipato alla telefonata Trump-Zelensky sull'Ucraina. Secondo Axios, avrebbe detto che continuerà a sostenere Kiev con Starlink. 'Le uccisioni insensate finiranno presto. Il tempo per gli speculatori guerrafondai è scaduto', ha scritto su X. Tesla, intanto, avanza a Wall Street: ora torna a valere 1.000 miliardi per la prima volta dal 2022. Via dall'America la figlia trans del miliardario padrone di SpaceX: 'Non vedo il mio futuro qui'. Ira di Madonna per la vittoria di Trump, definito 'un criminale condannato, stupratore e bigotto'. Il presidente eletto prepara il gran ritorno alla Casa Bianca da Mar-a-Lago. Susie Wiles sarà la prima donna chief of staff. forse un ruolo anche a Donald Jr dopo il passo indietro di Ivanka. Tra i dem il governatore della California Newsom si prepara a correre nel 2028. I giudici hanno accolto la richiesta del procuratore speciale Jack Smith di sospendere le procedure in corso contro Trump per l'assalto al Capitol e haNNO annullato tutte le scadenze pendenti nella fase pre-processuale. ---. MELONI-SCHLEIN, LITE TRA CAVIALE E OLIO DI RICINO SULLO SCIOPERO DI BUS E METRO SALVINI ALL'ATTACCO Meloni attacca la 'sinistra al caviale'. Schlein rievoca l'olio di ricino. Duello al veleno tra la premier e la leader dem nel secondo atto della polemica sui diritti sindacali. 'Difendiamo più noi i lavoratori che loro', l'attacco della presidente del Consiglio, mentre la segretaria del Pd replica: 'Non sopporto che siano purgati dal governo'. Attacca i sindacati Salvini nel giorno dello sciopero di bus e metro che blocca il trasporto pubblico nelle città: 'Non permetterò di boicottare l'Italia'. Di 'atti di bullismo' da Meloni parla il segretario della Cgil Landini, Bombardieri della Uil chiede a Salvini di 'rispettare i lavoratori in sciopero'. In arrivo modifiche alla manovra anche dai revisori del Tesoro. L'Abi: 'Il contributo che chiede il governo per noi è un costo'. Fi chiede lo stop anche al processo penale per chi regola i rapporti con il fisco. ---. DRAGHI, 'CON TRUMP CAMBIA TUTTO, L'UE DEVE SCEGLIERE' A BUDAPEST CHIEDE 'UNITÀ E FONDI COMUNI SULLA DIFESA' 'Con Trump cambierà tutto nei rapporti tra Stati Uniti e Europa. Non necessariamente in peggio, ma bisogna prenderne atto e l'Ue non può più rinviare le scelte', dice Draghi al vertice dei leader a Budapest. Meloni: 'Più che dagli Usa l'Ue si difenda da stessa'. 'Trump ci dà la sveglia, l'Ue non resti indietro', dice il commissario uscente Gentiloni. Intanto, il presidente della Repubblica Mattarella incontra a Pechino il numero uno cinese Xi. Si è parlato anche di dazi e della necessità di un mercato 'più libero'. 'Mattarella è un amico, relazioni Italia-Cina sono a un nuovo punto di partenza', la mano tesa del leader di Pechino. ---. STUPRO DI GRUPPO A PALERMO, CONDANNATI TUTTI GLI IMPUTATI IN QUATTRO HANNO AVUTO 7 ANNI PER GLI ABUSI SU UNA 19ENNE Il tribunale di Palermo ha condannato a 7 anni di carcere quattro dei sei ragazzi accusati dello stupro di gruppo di una 19enne violentata in un cantiere abbandonato del capoluogo a luglio del 2023. Un quinto imputato ha avuto 6 anni e 4 mesi; il sesto 4 anni e 8 mesi. A denunciare ai carabinieri gli abusi, ripresi dal maggiore degli imputati col cellulare, è stata la vittima. Per la violenza è già stato condannato dal gup dei minori, a 8 anni e 8 mesi, l'unico del branco che al momento dei fatti non aveva ancora compiuto 18 anni. ---. LA MADRE DELLA QUINDICENNE IMPICCATA, 'NON SI È UCCISA' INDAGA LA PROCURA DEI MINORI, L'IPOTESI DEL REVENGE PORN 'L'ho trovata impiccata. Era in ginocchio tutta legata, ma una bambina come fa a legarsi fino ai piedi? C'era un doppio nodo al collo, la corda era passata due volte. C'era un doppio nodo all'albero. Come fa una bambina a uccidersi così?. Voglio giustizia'. Non crede all'ipotesi del suicidio la madre della 15enne trovata impiccata a un albero, martedì a Piazza Armerina. La Procura dei minori di Caltanissetta ha aperto un'indagine per istigazione al suicidio e ha disposto il sequestro del corpo per ulteriori accertamenti relativi a minorenni. Attesa per la decisione sull'autopsia. La ragazzina sarebbe stata vittima di di revenge porn.