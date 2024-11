+++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 23.00 +++

ROMA, 07 NOV - - TRUMP, NON C'È SCELTA ALLA DEPORTAZIONE. COLLOQUI CON PUTIN L'ADDIO DI BIDEN, 'ABBIAMO PERSO MA NON POSSIAMO MOLLARE' Trump conferma la linea promessa dura contro il traffico di droga e la criminalità'. Quando gli e' stato chiesto nel corso di una intervista alla Nbc quale sara' il costo del suo piano per la piu' grande deportazione di massa della storia Usa, non ha avuto esitazioni. "Non è una questione di prezzo - ha detto - non abbiamo scelta. Quando le persone hanno ucciso e assassinato, quando i signori della droga hanno distrutto paesi, e ora torneranno in quei paesi perché non rimarranno qui". A 24 ore dal successo elettorale di Trump, Putin si è detto pronto ad un colloquio con il tycoon e di non reputare "vergognoso" prendere lui stesso l'iniziativa. Una apertura subito raccolta da Trump: "Penso che ci parleremo". Biden ha parlato alla Nazione: 'Non puoi amare il tuo Paese solo quando vinci. La scelta degli elettori va rispettata. Ci sarà un passaggio di poteri pacifico. Abbiamo perso questa battaglia, ma non possiamo mollare'. ---. LA FED TAGLIA I TASSI. POWELL, NON LASCIO SE TRUMP LO CHIEDE LA RIDUZIONE DI UN QUARTO DI PUNTO. L'INCOGNITA DAZI E TASSE La Fed taglia i tassi di interesse all'indomani del trionfo di Donald Trump. La banca centrale ha ridotto il costo del denaro di un quarto di punto, con la seconda sforbiciata consecutiva. Vola Wall street. Il presidente della Fed Powell difende l'autonomia della banca e risponde senza esitazione, con un secco 'no', a chi gli chiede se lascerà l'incarico se il neo presidente Usa dovesse a chiederglielo. L'esautorazione del presidente della Fed - aggiunge - "non è permessa dalla legge". La banca centrale, se Trump darà seguito alle sue promesse elettorali, si troverà a fare i conti con un aumento dei dazi e i suoi potenziali effetti sull'inflazione. ---. MACRON SFERZA L'EUROPA FERITA, 'SVEGLIA O VERREMO DIVORATI' LA NATO BATTE CASSA CON GLI ALLEATI. MELONI SENTE ANCHE MUSK 'Sveglia o saremo divorati', è il senso dell'appello di Macron all'Europa scossa e ferita dal ritorno di Trump alla guida dell' America. A Budapest i leader dell'Ue si preparano a una nuova era di possibili conflitti transatlantici: timori per l'Ucraina, si spera in un compromesso sui dazi (il made in Italy rischia tra 4 e 7 miliardi), la Nato batte cassa con gli alleati perché versino più del 2% del Pil all'Alleanza. Rutte anticipa le richieste di Trump, ma l'Italia frena. 'È un obiettivo ambizioso per il ministro dell'Economia Giorgetti che per il 2025 conferma l'1,57%. Dopo Trump, Meloni sente anche 'l'amico' Musk: 'È una risorsa per tutti'. Il Cremlino non esclude colloqui con Trump, ma Putin non ha parlato. È arrivato invece il messaggio di Xi: 'Cina e Usa vadano d'accordo nella nuova era'. Pechino avverte: 'Da una guerra commerciale nessuno uscirà vincitore'. ---. GIORGETTI È OTTIMISTA SULLA CRESCITA DEL PIL NEL 2024 'NON MI STUPIREI DI UNA REVISIONE AL RIALZO DELLE STIME' Il ministro dell'Economia Giorgetti è ottimista sulla crescita del Pil nel 2024. 'Alla luce degli ultimi dati non sarei stupito da una revisione al rialzo delle stime preliminari per il 2024', ha detto durante l'audizione sulla manovra nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato. La crescita dovrebbe salire a fine anno per le prospettive a breve termine 'ancora incoraggianti'. La previsione che è stata messa nero su bianco dal governo è per un aumento del Pil dell'1%. Lunedì il termine per presentare gli emendamenti alla legge di Bilancio. Fi contro la Lega sul taglio del canone Rai: 'Non lo votiamo'. Sempre più grave la crisi dell'auto: Nissan annuncia il taglio di altri 9mila posti nel mondo per il calo delle vendite. ---. SVOLTA NEL DELITTO VASSALLO, ARRESTATI DUE CARABINIERI QUATTRO IN MANETTE PER L'OMICIDIO DEL SINDACO DI POLLICA Svolta nelle indagini sull'omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco 'pescatore' di Pollica, ucciso il 5 settembre del 2010. Quattro persone, tra cui due carabinieri, sono state arrestate. Sono l'ufficiale dell'Arma Fabio Cagnazzo, il figlio del boss e collaboratore di giustizia Romolo Ridosso del clan di Scafati Loreto-Ridosso, l'imprenditore Giuseppe Cipriano e l'ex brigadiere dei carabinieri Lazzaro Cioffi. Per gli inquirenti, il movente dell'assassinio è nella scoperta del sindaco di un traffico di droga da parte di ambienti della camorra nel quale sarebbero stati coinvolti anche carabinieri. Cagnazzo si sarebbe speso per depistare le indagini 'per favorire i clan'. 'Anche il pescatore lo abbiamo messo a posto', avrebbe detto Ridosso a Cioffi, parlando davanti casa a Lettere, in provincia di Napoli. ---. SCHOLZ IN BILICO, L'OPPOSIZIONE CHIEDE LE DIMISSIONI FACCIA A FACCIA CON MERZ CHE VUOLE IL VOTO DI FIDUCIA Governo in bilico in Germania. L'opposizione di Cdu-Csu chiede le dimissioni del cancelliere Scholz dopo lo strappo con gli alleati liberali del ministro delle Finanze Linder licenziato ieri (al suo posto nominato il consigliere del capo del governo Kukies). Il capo dei cristiano-democratici Merz, che ha visto a pranzo Scholz, insiste per il voto di fiducia al Bundestag 'al più tardi all'inizio della prossima settimana'. Un appello alla responsabilità è venuto dal presidente Steinmeier: 'La nostra democrazia è forte, ma ora è il momento della ragione non delle scaramucce. La fine di una coalizione non è la fine del mondo'. Musk attacca Scholz su X, 'È uno stupido'