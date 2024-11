+++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 15.00 +++

ROMA, 06 NOV - - TRUMP PRESIDENTE, HA SUPERATO I 270 GRANDI ELETTORI CON LE VITTORIE IN WISCONSIN E ALASKA È A QUOTA 279 Donald Trump ha superato la soglia dei 270 grandi elettori necessari per essere eletti alla Casa Bianca. Attualmente sono 276, con i dieci grandi elettori ottenuti con la vittoria negli Stato di Wisconsin e Alaska. La Russia 'lavorerà con la nuova amministrazione americana', ma 'difendendo fermamente i suoi interessi nazionali e concentrandosi nel raggiungere tutti gli obiettivi dell'operazione militare speciale in Ucraina', il commento del ministero degli Esteri di Mosca Lavrov. 'Molte cose cambiano con Trump, ma la Germania è un partner transatlantico affidabile. Sappiamo quale contributo dobbiamo garantire per questa partnership e lo garantiremo anche in futuro. Anche in relazione alla minaccia che la Russia rappresenta per tutti i partner della Nato', ha detto il cancelliere tedesco Scholz. ---. IL TRIBUNALE DI PALERMO INVIA I DECRETI CUTRO ALLA CORTE UE SOSPESO IL GIUDIZIO DI CONVALIDA, TORNANO LIBERI DUE MIGRANTI La sezione migranti del Tribunale di Palermo ha sospeso il giudizio di convalida del trattenimento di due migranti disposto, in applicazione dei cosiddetti decreti Cutro in materia di procedura accelerata in frontiera, dal questore di Agrigento, e ha chiesto alla Corte di giustizia europea di chiarire se il diritto Ue debba essere interpretato nel senso che un Paese terzo non possa essere definito sicuro 'qualora vi siano categorie di persone per le quali esso non soddisfa le condizioni sostanziali di tale designazione, enunciate nelle direttive Ue'. In attesa della decisione è stata disposta la liberazione dei due migranti. ---. NORDIO, 'LA VISITA DI PINELLI A MELONI NON VULNERA LEGGI' IL VICEPRESIDENTE DEL CSM PRONTO A CHIARIRE AI CONSIGLIERI L'incontro tra il vicepresidente del Csm Pinelli e la premier Meloni a Palazzo Chigi è 'perfettamente normale' e 'non vulnera nessuna prassi o legge dello Stato', dice il ministro della Giustizia Nordio a margine della sua partecipazione al Salone della Giustizia a Roma. 'Non credo ci sia una irritazione del Quirinale. Ho incontrato anche io Pinelli e l'interlocuzione è periodica, soprattutto in questo momento di riforme sulla IA', ha aggiunto. Di un 'incontro istituzionale e programmato' di cui era stato 'informata la presidenza della Repubblica' ha parlato anche Pinelli che si è detto 'disponibile a un incontro con i consiglieri per parlarne'. Dall'incontro, secondo fonti del Csm, sarebbe emersa 'fiducia della premier nelle toghe'. ---. INVESTIMENTI-TRUFFA, TRA LE VITTIME CATERINA CASELLI ANCHE GIUGIARO E ALTRI IMPRENDITORI. SEQUESTRATI 18 MILIONI Tra le vittime della presunta truffa finanziaria sugli investimenti che avrebbe messo in atto il broker con base in Svizzera Daniele Migani - come emerge dal decreto di sequestro di circa 18 milioni di euro, eseguito dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardi di Finanza - ci sono anche la cantante e produttrice discografica Caterina Caselli, il figlio ed ex presidente della Siea Filippo Nicola Sugar, il designer di auto Giorgetto Giugiaro e altri imprenditori dei settori di moda e farmaci. Tutti avrebbero perso soldi seguendo le indicazioni finanziarie di Migani, il cui nome è emerso nei mesi scorsi quando Luca Cordero di Montezemolo ha chiesto a lui e a un altro broker un risarcimento da 50 milioni di euro, citandoli in giudizio a Londra. ---. ATTENTATO IN UN INSEDIAMENTO DI COLONI IN CISGIORDANIA UN RAZZO VICINO ALL'AEROPORTO DI TEL AVIV, NESSUN FERITO Un attacco terroristico con una sparatoria viene riferito dai medici del servizio ambulanze e dall'Idf vicino a Shilo un insediamento di coloni israeliani in Cisgiordania. Secondo i soccorritori, almeno due persone sono rimaste ferite. L'esercito ha riferito che l'aggressore è stato 'neutralizzato'. A Tel Aviv un razzo lanciato dal Libano è caduto ed è esploso in uno dei parcheggi dell'aeroporto internazionale. In questo caso, non ci sono feriti, riferisce l'esercito. Un volo in decollo per Parigi è stato fermato sulla pista dello scalo. ---. POSTE, AUMENTA DEL 48,9% l'utile DEL terzo trimestre Ricavi a 3 miliardi. Nei primi 9 mesi livelli record Poste Italiane chiude i conti del terzo trimestre 2024 con un utile netto in crescita del 48,9% a 569 milioni rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso e ricavi in crescita del 9,6% a 3,062 miliardi. Nei primi nove mesi dell'anno l'utile netto sale a 1,595 miliardi (+4,8%) e i ricavi a 9,226 miliardi (+4,8). 'Ricavi di Gruppo, risultato operativo (Ebit) adjusted, e utile netto raggiungono - commenta la società - livelli record nei primi nove mesi dell'anno'.