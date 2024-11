+++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 15.00 +++

ROMA, 09 NOV - A NAPOLI UN 18ENNE UCCISO CON COLPI D'ARMA DA FUOCO NELLA PROVINCIA IN 17 GIORNI TRE RAGAZZI AMMAZZATI Stavano maneggiando la pistola quando è partito un colpo che ha raggiunto la vittima alla testa: secondo quanto si è appreso così sarebbe stato colpito Arcangelo Correra, il 18enne morto nell'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. A raccontare la vicenda alla Squadra Mobile sarebbero stati due amici del ragazzo, tra cui un suo parente, il fratello minore di Luigi Caiafa, altro ragazzo ucciso nel 2020. A Napoli e Provincia in 17 giorni sono tre i ragazzi che hanno fatto la stessa fine. Avevano 15, 19 e 18 anni. ---. TIFOSI AGGREDITI, IGNORATI GLI ALLARMI DA ISRAELE? MANIFESTAZIONI VIETATE PER TRE GIORNI AD AMSTERDAM Il governo olandese sta indagando per verificare se siano stati ignorati i segnali d'allarme provenienti da Israele su possibili attacchi ai tifosi del Maccabi Tel Aviv che poi effettivamente si sono verificati, dopo la partita di calcio di Europa League con la squadra olandese Ajax, da parte di gruppi di arabi e musulmani: lo ha scritto il ministro della Giustizia David van Weel in una lettera al Parlamento, come riferiscono i media israeliani. La città di Amsterdam ha vietato le manifestazioni per tre giorni. ---. ISRAELE A UNIFIL, 'LIMITI I MOVIMENTI NEL SUD DEL LIBANO' HAMAS, '14 MORTI IN DUE ATTACCHI ISRAELIANI A GAZA' La protezione civile della Striscia di Gaza gestita da Hamas ha annunciato oggi la morte di 14 persone, uccise tra la notte scorsa e questa mattina in due attacchi israeliani: uno "contro una scuola" e l'altro contro un campo di "tende per sfollati". Secondo fonti citate dal quotidiano libanese al Akhbar, vicino a Hezbollah, Israele ha chiesto alle forze Unifil di limitare i propri movimenti nelle aree a sud del fiume Litani, nonché in altre località del Libano meridionale vulnerabili ad attacchi militari. Le sirene d'allarme sono state attivate nel centro di Tel Aviv, come ha constatato l'Ansa sul posto. ---. SUD SUDAN: 1,4 MILIONI DI PERSONE COLPITE DA INONDAZIONI ONU: '379.000 SFOLLATI. AUMENTA LA MALARIA IN DIVERSI STATI' Le inondazioni nel Sud Sudan hanno colpito 1,4 milioni di persone e provocato lo sfollamento di oltre 379.000 persone: lo ha reso noto l'ufficio Onu per il Coordinamento degli affari umanitari (Ocha). Le inondazioni hanno interessato 43 contee e la regione contesa di Abyei, rivendicata sia dal Sud Sudan sia dal Sudan. "Più di 379.000 persone sono sfollate in 22 contee e ad Abyei", si legge in un comunicato dell'Ocha. In diversi Stati è stato segnalato un aumento della malaria. ---. KIEV, 'DRONI RUSSI SU ODESSA, UNA DONNA MORTA E 13 FERITI' 'ATTACCO DA MOSCA ANCHE SU KUPYANSK, DUE MORTI' Almeno una donna è morta e 13 persone sono rimaste ferite in seguito all'attacco russo della notte scorsa su Odessa, nell'Ucraina meridionale: lo ha reso noto su Telegram la Procura regionale, riporta Ukrinform. "Secondo l'indagine le forze armate russe hanno effettuato un massiccio attacco utilizzando droni su Odessa e nei suoi sobborghi - si legge in un comunicato -. Tra le persone ferite anche un bambino di 4 anni e un ragazzo di 16". Due persone sono state uccise e una terza è rimasta ferita in seguito a un attacco russo su Kupyansk, nella regione ucraina di Kharkiv: lo ha reso noto l'ufficio del Procuratore regionale, riporta l'emittente pubblica Suspilne. ---. CAPOTRENO PRESA A SCHIAFFI DA UN PASSEGGERO NEL PAVESE GLI AVEVA CHIESTO DI SPEGNERE LA SIGARETTA, L'UOMO È FUGGITO Una capotreno è stata aggredita ieri sera su un convoglio della linea Milano-Mortara, che stava per arrivare a destinazione. La donna, di 48 anni, è intervenuta per chiedere a un passeggero, descritto come di origini nordafricane, di spegnere la sigaretta. Il giovane si è rifiutato, ha risposto in malo modo e ha preso la capotreno a schiaffi. A quel punto dal convoglio la chiamata al 112. I carabinieri sono arrivati in stazione a Mortara ma l'aggressore è riuscito a scendere e a fuggire.