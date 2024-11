+++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 15.00 +++

ROMA, 05 NOV - - STOP IMPROVVISO ALL'ALLEANZA ITA-LUFTHANSA I TEDESCHI CHIEDONO UNO SCONTO, NO DEL TESORO Bloccato nella notte l'accordo tra Ita e Lufthansa alle ultime battute. La compagnia tedesca avrebbe chiesto di rivedere al ribasso per 849 milioni la cifra dell'intesa ma gli emissari del Tesoro hanno detto no. Fonti europee hanno confermato che il pacchetto con il piano finale dell'alleanza non è stato consegnato a Bruxelles come era previsto per ottenere l'ultimo via libera dell'Ue. I documenti, spiegano le fonti, erano firmati da Ita, da Lufthansa e dai vettori rivali - easyJet, Air France e Iag - che fanno parte dell'intesa sugli slot. Ma a mancare è stata l'ultima firma del Mef. 'Lufthansa aderisce all'accordo del 2023 per il 41% in Ita e ha firmato il pacchetto di misure correttive necessarie entro la scadenza', si limita a dire all'ANSA la compagnia tedesca. Nessun commento nè da Ita, che parla di una questione tra governo e Lufthansa, nè dal Mef. ---. CONSIGLIERI DEL CSM, IGNARI DELL'INCONTRO MELONI-PINELLI IL QUIRINALE INFORMATO 'PROPRIO A RIDOSSO' DEL COLLOQUIO L'incontro di ieri a Palazzo Chigi del vicepresidente del Csm Pinelli con la presidente del Consiglio Meloni è un'iniziativa autonoma dello stesso Pinelli. Tra i consiglieri nessuno ne è stato informato e dunque al momento nessuno conosce il contenuto e il motivo dell'incontro, riferiscono alcuni consiglieri del Csm. Di 'convocazione inedita' da parte della presidente del Consiglio del vicepresidente del Csm, presieduto dal capo dello Stato parlano le opposizioni: 'La destra gioca allo sfascio'. Fonti vicine al Csm, fanno sapere che si è trattati di 'un normale incontro istituzionale come quelli che Pinelli ha già avuto con altri rappresentanti delle istituzioni' e che il Quirinale 'era stato preventivamente informato'. Da altre fonti bene informate, si è appreso che la notizia sarebbe arrivata al Colle 'proprio a ridosso' del colloquio. ---. NELLA REGIONE CAMPANIA PASSA LA LEGGE PER IL TERZO MANDATO CONSENTE LA CANDIDATURA DE LUCA. CIRIELLI, 'SARÀ IMPUGNATA' La legge regionale della Campania che consentirà il terzo mandato all'attuale presidente Vincenzo De Luca, del Pd, è stata approvata dal Consiglio regionale con 33 voti a favore della maggioranza di centrosinistra e della consigliera Valeria Ciarambino del Misto, 16 contrari del centrodestra, del M5s, della consigliera Maria Muscarà del Misto e l'astensione della consigliera Bruna Fiola del Pd. 'De Luca e Pd si ribellano a Schlein, c'è un Pd a Roma e uno a Napoli', attaccano da Fratelli d'Italia. 'Penso che giuridicamente la norma non abbia un valido fondamento e credo che il governo la impugnerà', commenta il viceministro degli Esteri Cirielli di Fratelli d'Italia. ---. 007 USA, 'ESCALATION DI INTERFERENZE STRANIERE SUL VOTO' ALLARME NEGLI STATI IN BILICO. 'MOSCA MAGGIORE MINACCIA' L'intelligence americana mette in guardia sull'escalation di interferenze straniere sulle elezioni presidenziali che si giocano sulla sfida Trump-Harris, denunciando il diffusione di disinformazione negli Stati in bilico da parte di attori russi sotto copertura. 'Questi sforzi rischiano di incitare violenza, anche contro i funzionari elettorali', affermano in una nota l'Fbi, l'agenzia per la cybersicurezza e la sicurezza delle infrastrutture e l'ufficio del direttore della National Intelligence. 'La Russia è la minaccia maggiore', aggiungono le agenzie di intelligence. ---. BANKITALIA SULLA MANOVRA, 'OBIETTIVI PSB PIÙ DIFFICILI' 'EQUITÀ DEL PRELIEVO A RISCHIO CON DETRAZIONI A SOGLIE FISSE' L'economia italiana fatica a rilanciarsi nel 2024. Alla luce dei nuovi dati, osserva il vice capo del dipartimento Economia di Bankitalia nell'audizione alla Camera sulla manovra, 'in assenza di una significativa accelerazione dell'attività economica nella parte finale dell'anno, la crescita del Pil indicata nel Psb per il biennio 2024-25 appare più difficile da conseguire'. Tra le osservazioni, anche quella sui fondi per la sanità: nei prossimi 10 anni serviranno il 30% di medici in più. Inoltre, l'approccio della manovra sulle detrazioni 'basato su soglie fisse per scaglioni di reddito genera inevitabilmente discontinuità che a regime potrebbero compromettere l'equità del prelievo'. Per l'Ufficio parlamentare di bilancio, nel testo ci sono 'misure fiscali complesse, poco intellegibili' e i fondi per la sanità 'crescono meno della spesa, con rischi per le Regioni'. ---. MELONI VEDE RUTTE, 'OBIETTIVO COMUNE PACE GIUSTA IN UCRAINA' 'LA LOTTA DI KIEV DI TUTTI NOI', DICE IL NUMERO 1 DELLA NATO Incontro a Palazzo Chigi tra la presidente del Consiglio Meloni e il segretario generale della Nato Rutte. Al centro del colloquio 'il sostegno degli alleati alla legittima difesa dell'Ucraina, l'obiettivo comune rimane costruire le migliori condizione possibili per una pace giusta e il ruolo di coordinamento che la Nato può esercitare e deve esercitare a questo punto di vista per aiutare l'Ucraina a guardare avanti. L'Italia da questo punto di vista ha sempre fatto la propria parte', ha detto la premier. 'Stiamo senz'altro sulla buona strada per fornire i nostri 40 miliardi di aiuti militari nel 2024. Continueremo ad essere al fianco dell'Ucraina perché la lotta dell'Ucraina è la lotta di tutti noi', ha affermato Rutte.