+++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 11.00 +++

ROMA, 06 NOV - - TRUMP ELETTO PRESIDENTE, 'ABBIAMO FATTO LA STORIA' 'SISTEMERÒ TUTTO. NON INIZIERÒ GUERRE, LE FERMERÒ' 'Abbiamo fatto la storia'. Sul palco di West Palm Beach, Donald Trump si dichiara il 47esimo presidente degli Stati Uniti. Una vittoria proclamata per prima da Fox News, la tv del tycoon, che gli ha assegnato gli Stati chiave di Pennsylvania e Wisconsin. Ma che appare netta e viene riconosciuta in tutto il mondo anche a scrutinio ancora in corso, quando sono stati assegnati 266 grandi elettori all'ex presidente sui 279 necessari e 219 a Kamala Harris, la candidata democratica che parlerà solo nella mattina americana. Davanti ai sostenitori in delirio e con la famiglia accanto, Trump ha promesso una 'nuova età dell'oro' per gli Stati Uniti. 'È una magnifica vittoria, ci consentirà di rendere l'America di nuovo grande. Non inizierò guerre, ma le fermerò. Sistemeremo tutto', ha promesso. Secondo il Guardian, Trump si aggiudicherà anche il voto popolare, cosa che per un candidato cosa non succedeva dal 2004, con George W. Bush. Al momento ha il 51% dei voti (68.754.633), contro il 47% di Harris (63.656.587). ---. EUROPA DIVISA SU TRUMP, ESULTANO MOSCA E NETANYAHU MELONI SI CONGRATULA, 'PIÙ FORTE LEGALE ITALIA-USA' Europa divisa sulla vittoria di Trump. Esultano Mosca, il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente turco Erdogan. La Cina si augura che continui la 'coesistenza pacifica' con gli Usa. 'L'Europa deve prendere in mano il suo destino', il primo commento da Parigi, mentre il presidente Macron si dice pronto a lavorare con la nuova amministrazione e la leader della destra Le Pen vede aprirsi 'una nuova era'. Come il premier ungherese Orban che parla di una 'vittoria enorme, necessaria al mondo'. Berlino indica la prospettiva di uno 'stretto coordinamento' tra Scholz e Macron e la presidente della Commissione von der Leyen si congratula e sottolinea che Ue e Usa sono 'più che alleati'. Congratulazioni anche dalla premier Meloni: 'Rafforzeremo il legame Italia-Usa', dice. Mentre il leader della Lega Salvini sottolinea di essere stato con Trump fin dall'inizio, mentre nel centrodestra c'erano pensieri diversi'. ---. LA VITTORIA DEL TYCOON SPINGE BORSE, DOLLARO E BITCOIN GIÙ I TITOLI DI STATO USA. EFFETTO TRUMP SU TESLA, +13% La vittoria di Trump spinge i mercati, che beneficeranno delle sue politiche di tagli delle tasse, deregolamentazione e dazi. Wall Street si prepara a festeggiare: lo indicano i futures americani con l'S&P 500 che guadagna l'1,5%. Salgono anche i listini europei: Londra, Parigi, Francoforte e Milano intorno al +2%. Giù invece le Borse cinesi per il timore di dazi mentre Tokyo beneficia dell'ulteriore indebolimento dello yen contro il dollaro, che registra il maggior incremento dal 2020 e guadagna su tutte le valute a partire dall'euro. Sono crollati i titoli del Tesoro Usa, su i rendimenti con l'idea di una ripresa dell'inflazione e un ritorno a tassi alti della Fed. La deregulation promessa dal tycoon ha fatto salire il bitcoin del 6% a 73.800 dollari, un nuovo livello record. Effetto Trump su Tesla di Elon Musk che sale del 13% in preapertura a New York. ---. L'ALTA CORTE A NETANYAHU, RISPONDA SULLA CACCIATA DI GALLANT RICHIESTA UNA RISPOSTA AL PREMIER ENTRO DOMANI A MEZZOGIORNO La Corte Suprema di Israele ha ordinato al primo ministro Netanyahu di rispondere entro domani a mezzogiorno sul licenziamento del ministro della Difesa Gallant in seguito alla petizione presentata dal Movimento per la qualità del governo e dall'Israel Shield Forum insieme alla Guardia della democrazia. Il presidente del Movimento per la Qualità del governo ha dichiarato: 'Siamo lieti che l'Alta Corte abbia compreso l'urgenza della questione. Licenziare un ministro della Difesa durante una guerra e alla vigilia di un attacco iraniano è una scommessa pericolosa per la sicurezza del Paese'. ---. IRAN, STUDENTESSA CHE SI È SPOGLIATA HA INFRANTO LA LEGGE 'VIDEO IMMORALI, HANNO FATTO BENE A PORTARLA IN OSPEDALE' 'Non ha osservato l'obbligo sul velo e ha infranto la legge'. Lo ha affermato il ministro iraniano della Scienza Saraf, parlando della studentessa che si è parzialmente spogliata nel cortile dell'Università Azad di Teheran durante il fine settimana, dopo essere stata molestata dagli agenti per non aver osservato il codice di abbigliamento islamico. Saraf ha definito 'immorale' la pubblicazione dei video, riferisce Isna, e ha affermato che la ragazza 'soffre di problemi psichici' ed è stata 'un'ottima idea' trasferirla in ospedale e 'non in un centro di detenzione'. ---. LA LIBRA NAVIGA VERSO L'ALBANIA CON 8 MIGRANTI A BORDO ARRIVO PREVISTO PER DOMANI, POI TRASFERIMENTO A GJADER Il pattugliatore Libra è in navigazione verso l'Albania con a bordo 8 migranti intercettati due giorni fa a sud di Lampedusa. L'arrivo della nave della Marina Militare è previsto nella mattinata di domani. Come in precedenza i richiedenti asilo sbarcheranno a Shengjin e poi saranno portati al centro di Gjader.