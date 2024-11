+++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 11.00 +++

ROMA, 12 NOV - - FITTO IN AUDIZIONE, 'OGGI VOTEREI SÌ AL NEXT GENERATION EU' 'IO QUI RAPPRESENTO L'EUROPA, NON UN PARTITO E NON L'ITALIA' 'Cinque anni fa ero seduto tra di voi, ricordo il mio viaggio politico, dal locale al nazionale a Bruxelles: ho sempre lavorato per un'Europa più forte. È un onore per me e sono pronto a mettere tutta la mia esperienza al servizio della Commissione. È un onore che il mio governo mi abbia indicato. Non sono qui per rappresentare un partito politico o uno Stato membro, ma per il mio impegno per l'Europa'. Si è presentato così il commissario designato Raffaele Fitto nell'audizione al Parlamento europeo. Marcia indietro sul Pnrr: 'La nostra astensione era una posizione di attesa, non contraria. In quella fase avevamo dei dubbi sull'attuazione. Ma se dovessi votare domattina sarebbe un voto favorevole', risponde a una domanda della europarlamentare del M5s Palmisano.. ---. KALLAS, 'L'EUROPA SOSTENGA L'UCRAINA FINCHÉ SERVE' 'L'UE ALLEATO PIÙ FORTE DEGLI USA, RESTIAMO UNITI' 'La vittoria dell'Ucraina è una priorità per tutti noi. La situazione sul campo di battaglia è molto difficile ed è per questo che dobbiamo continuare a lavorare ogni giorno, oggi, domani e per tutto il tempo necessario, con tutti i finanziamenti militari e gli aiuti umanitari necessari', ha detto Kaja Kallas, candidata designata ad assumere la carica di Alto Rappresentante dell'Ue per la politica estera, durante l'audizione di conferma alla commissione Esteri del Parlamento europeo. 'Tutto ciò - ha aggiunto - deve essere sostenuto da un percorso chiaro per l'adesione dell'Ucraina all'Ue: si tratta di sicurezza europea e di principi europei'. Quanto al rapporto con gli Stati Uniti dopo la vittoria di Trump, 'l'Ue è l'alleata più forte degli Usa, dobbiamo restare uniti', ha aggiunto. ---. IL POST DI MUSK SUI MIGRANTI, 'QUESTI GIUDICI VADANO VIA' COMMENTA UN UTENTE SULLA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI ROMA 'Questi giudici devono andarsene'. Così Elon Musk su X commenta il post di un utente che riporta la notizia della sospensione della convalida del trattenimento per 7 migranti decisa dalla sezione immigrazione del Tribunale di Roma che si è anche rimesso alla Corte di Giustizia europea. ---. NAVE RUSSA CON MISSILI ZIRCON SI ESERCITA NELLA MANICA 'ATTRAVERSATO IL CANALE PER ESERCITAZIONI ANTITERRORISMO' Una nave da guerra della marina russa equipaggiata con missili da crociera ipersonici Zircon ha condotto delle esercitazioni nella Manica: lo riferisce l'agenzia di stampa russa Ria Novosti. La nave, la fregata Admiral Golovko del Progetto 22350, ha attraversato il canale per svolgere compiti nell'Oceano Atlantico. Nella Manica ha svolto esercitazioni antiterrorismo e addestramenti per evitare obiettivi pericolosi, riporta l'agenzia, citando l'ufficio stampa della Flotta del Nord. ---. AGGREDITO IL PRIMARIO DEL PRONTO SOCCORSO DI LAMEZIA TERME COLPITO COL MANGANELLO DAL PARENTE DI UNA PERSONA RICOVERATA Il primario del Pronto soccorso dell'ospedale di Lamezia Terme Rosarino Procopio è stato aggredito ieri sera dai parenti di una donna che doveva essere dimessa dal reparto di Osservazione breve intensiva. Procopio, durante il colloquio con i familiari, stava spiegando che il periodo di osservazione clinica era terminato, l'iter diagnostico concluso e la signora poteva rientrare a casa con la terapia prescritta dai sanitari. Uno dei tre parenti presenti al colloquio ha cominciato a inveire contro il medico opponendosi alla dimissione. Quando Procopio si è girato per rientrare nella sua stanza lo ha colpito alla schiena con un manganello che teneva nascosto sotto un giubbotto. ---. SCENDE L'UTILE DI MEDIOBANCA, SCIVOLA IN BORSA GIÙ A 330 MILIONI DA 351, IL TITOLO CALA DEL 7% Nel primo trimestre dell'esercizio 2024/2025 Mediobanca ha visto l'utile scendere a 330 milioni (da 351,3 dello stesso periodo dello scorso anno) e i ricavi rimanere stabili a 864,6 milioni (da 864 milioni). Dopo l'annuncio dei dati, forti vendite in avvio di seduta a Milano sul titolo della banca d'affari: -7% a 14,4 euro.