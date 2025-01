Anpi, vietare raduno nazifascista del 26 gennaio a Roma

ROMA, 24 GEN - L'Associazione Nazionale Partigiani chiede ufficialmente che venga vietato il "raduno nazifascista" promosso da Forza Nuova per il 26 gennaio a Roma. "Nel giorno della vigilia del Giorno della Memoria, a Roma, città Medaglia d'Oro al Valore Militare per i fatti della Resistenza e della Guerra di Liberazione, nazifascisti di tutta Europa vorrebbero adunarsi per approfittare dell'onda e del vento che percepiscono favorevoli. A chiamarli è l'organizzazione guidata da un pregiudicato - si legge in una nota -. Le formazioni nazifasciste che rappresentano ospiti e ospitanti sono vietate dalla nostra Costituzione, sono in dichiarato conflitto con le ragioni di democrazia, libertà e uguaglianza su cui è stata ricostruita l'Europa stessa, nata dopo il disastro della II Guerra. Il Comitato Nazionale dell'Anpi si unisce a tutte le forze politiche, sindacali e sociali che chiedono alle istituzioni di vietare siffatto raduno, pericoloso per i cittadini e l'ordine pubblico, potenzialmente eversivo. Richiamano le stesse Istituzioni, che hanno giurato fedeltà alla Costituzione, ad applicare le leggi in vigore: si sciolgano tutte le organizzazioni che si richiamano al fascismo e al nazismo".