Annega a 36 anni nel fiume Bruna nel Grossetano

GROSSETO, 21 LUG - Un uomo di 36 anni è morto per un probabile caso di annegamento in un torrente in Maremma, il Bruna, tra Gavorrano e Castiglione della Pescaia (Grosseto). E' successo nel primo pomeriggio. Dopo l'allarme dato dai presenti è stato soccorso da personale del 118 ma non è stato possibile salvarlo. Sono intervenuti anche i sommozzatori dei vigili del fuoco. Tra le ipotesi come causa della morte c'è anche quella del malore. Avviati accertamenti dei carabinieri.