Anm, pronti allo sciopero quando necessario

ROMA, 15 GIU - "Lo sciopero quando servirà dovrà essere messo in campo e dovrà rafforzare e moltiplicare la nostra capacità di comunicazione. Un giorno, due o tre, non è una questione di giorni, tutti quelli che serviranno nel momento in cui sarà necessario". Lo ha detto il presidente dell'Anm, Giuseppe Santalucia, nella relazione con cui ha aperto la riunione del comitato direttivo centrale parlando della riforma sulla separazione delle carriere.