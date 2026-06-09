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Anm, non c'è alcun confronto con Nordio su responsabilità magistrati

ROMA, 09 GIU - "Non vi è alcun confronto in corso con il ministero della Giustizia sulla responsabilità civile o disciplinare dei magistrati. Abbiamo incontrato il ministro nelle scorse settimane chiedendo un intervento rapido e immediato sulle priorità della giustizia, non certo sulla responsabilità civile o disciplinare le cui regole garantiscono un efficace e giusto punto di equilibrio. Ovviamente spetta alla politica trovare, se lo ritiene, soluzioni più soddisfacenti". Così il segretario generale dell'Anm, Rocco Maruotti, che aggiunge: "Daremo il nostro contributo tecnico, ove richiesto. Rimaniamo in attesa di risposte su questioni urgenti".

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