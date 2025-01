Anm, nessuna interferenza con l'azione politica del governo

ROMA, 27 GEN - "Non c'è alcuna interferenza" con l'azione politica del governo. "In questo momento in cui non c'è una legge, ma solo un progetto di riforma noi riteniamo utile accendere l'attenzione, il faro su questi temi che noi poniamo al centro del dibattito". Lo ha detto, con riferimento alla protesta sulla separazione delle carriere, il presidente dell'Anm Giuseppe Santalucia, ad Agorà Rai Tre. Poi sul caso Almasri Santalucia ha affermato che "si, la Corte d'Appello ha scarcerato. Ma perché? Perché il Procuratore Generale in attuazione della legge ha interpretato (il silenzio del ministro della Giustizia, ndr) nel modo più rispettoso delle prerogative del governo. Se il ministro sta zitto vuol dire che non si procede. È stato interpellato più volte".