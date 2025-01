Anm, istituzioni disinformano su vicenda Almasri

ROMA, 29 GEN - "Mettere in relazione le critiche della magistratura associata alla riforma con quanto accaduto è semplicemente assurdo. I magistrati fanno il loro dovere quotidianamente con rigore, professionalità e imparzialità. Il fatto che ci possa essere una valutazione critica sulle iniziative di riforma costituzionale non ha alcuna attinenza con altro. Mi sembra disinformazione anche solo adombrare simili scenari e mi rincresce che dichiarazioni di questo tipo, non improntate a rispetto fra istituzioni, provengano da chi ricopre cariche istituzionali". Così il segretario dell'Anm Salvatore Casciaro in merito all'avviso ai vertici di governo della denuncia sul caso di Almasri. "Si tratta di una comunicazione di avvenuta trasmissione degli atti al tribunale dei ministri, così dice la legge", aggiunge. Secondo Casciaro inoltre "la comunicazione di avvenuta trasmissione degli atti al tribunale dei ministri è un atto dovuto, contemplato da una legge costituzionale che prevede che l'attività di indagine venga svolta dal tribunale dei ministri e non dalla procura della Repubblica. Solo in caso di denunce manifestamente infondate e fantasiose ci potrebbe forse essere un margine ridottissimo di valutazione ed evidentemente non è stato ritenuto un caso rientrante in quella tipologia".