Ancora violenza a Udine, accoltellato un giovane

UDINE, 04 LUG - Nuovo episodio di violenza in centro a Udine: nella tarda serata di ieri un giovane di 20 anni, straniero, è stato accoltellato nel corso di una violenta lite scoppiata in piazza Primo Maggio. Il ragazzo è stato colpito alla schiena: subito soccorso da un'ambulanza, è stato accolto nel locale Pronto soccorso in condizioni serie, ma non è in pericolo di vita. L'aggressore è fuggito prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. L'episodio si è verificato alla vigilia dell'ultimo saluto della comunità locale a Shimpei Tominaga, l'imprenditore giapponese morto in seguito a un pugno ricevuto mentre cercava di sedare una rissa.