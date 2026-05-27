Ancora un morto sul lavoro, operaio schiacciato da pallet nel Siracusano

PALERMO, 27 MAG - Un operaio 35enne, ucraino, dipendente di un'azienda operante nel campo dell'installazione di impianti fotovoltaici è morto in un incidente sul lavoro avvenuto ieri, ma la notizia si è appresa solo oggi, in contrada Gravilla, in territorio di Francofonte, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri l'uomo era impegnato in operazioni di scarico di materiale da un camion tramite muletto e, per cause in corso di accertamento, è rimasto schiacciato da un pallet contenente pannelli fotovoltaici. L'operaio, trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale di Lentini, è deceduto per le gravi ferite riportate.